Aereo perde contatti, scatta l’allarme: due caccia in volo (Di sabato 3 aprile 2021) Due caccia intercettori Eurofighter EF2000, in servizio presso il 51° Stormo di Istrana (Tv), hanno ricevuto l’ordine di decollo immediato – in gergo tecnico ‘scramble’ – e sono intervenuti per identificare un velivolo da trasporto di una compagnia aerea americana che, durante il sorvolo dello spazio Aereo nazionale, aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico Aereo civile. Lo riferisce l’Aeronautica Militare in una nota. Una volta raggiunto il velivolo nell’aerea a Nord di Bolzano, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale ‘guida caccia’ a terra, è stata effettuata la prevista procedura di ‘visual identification’ (Vid) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Dueintercettori Eurofighter EF2000, in servizio presso il 51° Stormo di Istrana (Tv), hanno ricevuto l’ordine di decollo immediato – in gergo tecnico ‘scramble’ – e sono intervenuti per identificare un velida trasporto di una compagnia aerea americana che, durante il sordello spazionazionale, aveva perso iradio con gli enti del trafficocivile. Lo riferisce l’Aeronautica Militare in una nota. Una volta raggiunto il velinell’aerea a Nord di Bolzano, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale ‘guida’ a terra, è stata effettuata la prevista procedura di ‘visual identification’ (Vid) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver ...

