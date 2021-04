A Doha è pole di Masia davanti ad Alcoba e Rodrigo (Di sabato 3 aprile 2021) Con il calar del sole, il vento è diminuito e la sabbia ha smesso di cadere sulla pista. I piloti della Moto3 hanno iniziato a pulire la traiettoria per riuscire ad effettuale il miglior giro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Con il calar del sole, il vento è diminuito e la sabbia ha smesso di cadere sulla pista. I piloti della Moto3 hanno iniziato a pulire la traiettoria per riuscire ad effettuale il miglior giro ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Doha 2021 in DIRETTA: scattano le qualifiche chi centrerà la pole a Losail? - #Moto2 #DIRETTA:… - sportli26181512 : Moto3, GP Doha: pole di Masia. Migno in seconda fila. I RISULTATI: La seconda pole position della stagione di Moto… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Moto3, GP Doha: pole di Masia. Migno in seconda fila. I RISULTATI #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - SkySportMotoGP : Moto3, GP Doha: pole di Masia. Migno in seconda fila. I RISULTATI #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - Gazzetta_it : #Moto3 2021, #qualifiche GP Doha: #pole di @jaume_masia davanti agli alfieri del team Gresini, @jeremyalcoba e… -