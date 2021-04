Via Crucis 2021 con Papa Francesco stasera in diretta: a che ora e dove vederla (Di venerdì 2 aprile 2021) La Via Crucis 2021, presieduta da Papa Francesco, sarà trasmessa stasera in diretta dal Sagrato della Basilica di San Pietro: a che ora e dove vederla. La Via Crucis 2021, presieduta da Papa Francesco, sarà trasmessa stasera in diretta TV, esattamente come accaduto un anno fa, quando, per la prima volta, i riti della Settimana Santa si erano svolti in completa assenza di fedeli per via del virus. E anche quest'anno assolutamente vietati gli assembramenti: in Vaticano l'accesso alle liturgie sarà consentito solo a un numero limitato di fedeli. A che ora e dove seguire la Via Crucis 2021 La tradizionale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) La Via, presieduta da, sarà trasmessaindal Sagrato della Basilica di San Pietro: a che ora e. La Via, presieduta da, sarà trasmessainTV, esattamente come accaduto un anno fa, quando, per la prima volta, i riti della Settimana Santa si erano svolti in completa assenza di fedeli per via del virus. E anche quest'anno assolutamente vietati gli assembramenti: in Vaticano l'accesso alle liturgie sarà consentito solo a un numero limitato di fedeli. A che ora eseguire la ViaLa tradizionale ...

Advertising

repubblica : La Via Crucis del Papa scritta dai bambini: “Dall’ambulanza sono scesi uomini che somigliavano ad astronauti' - SimoneCosimi : Caro Lopalco, l’engagement della popolazione non lo avrai mai se proponi una via crucis di misure contraddittorie c… - Pontifex_it : Lungo la via crucis quotidiana, incontriamo i volti di tanti fratelli e sorelle in difficoltà: non passiamo oltre,… - pondgitsune : Esattamente un anno fa a quest'ora Gesù cadeva dal crocifisso portato dal vescovo della mia città in diretta durant… - NotiziediPrato : La Via Crucis del vescovo Giovanni Nerbini intorno all'ospedale di Prato [ -