Varianti Covid | la situazione regione per regione | dove e quali sono le più diffuse

(Di venerdì 2 aprile 2021)in Italia: l’aggiornamento sulla diffusioneperIn Italia aumentano i casi di contagi dalegati alledel Coronavirus, nonostante il recente calo dell’indice di positività e il record di vaccinati in un solo giorno registrato ieri, 1 aprile 2021. A preoccupare è soprattutto la cosiddetta variante inglese, sia in tema di ospedali che di scuole. Secondo l’ultima indagine condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute con i laboratori delle Regioni e la Fondazione Bruno Kessler, a metà marzo la prevalenza di questa variante era del 86,7 per cento a livello nazionale, con un’oscillazione tra le singole regioni compresa tra il 63,3 e il 100 per cento. Per la variante brasiliana invece la ...

Ma perché chiudere i ristoranti, visto che la situazione è diversa tra una regione e un'altra? "I nostri scienziati ritengono che con questele zone gialle non siano in grado di piegare la ...... sostenere la vaccinazione anche in altri Paesi e anticipare l'arrivo di. Per produrre ...per far sì che questo incremento di capacità industriale per la produzione di vaccini contro il- ...Con le varianti si è impennato il numero dei ricoveri e si è abbassata ... Sarà proprio Careggi a dover accelerare: ai 162 letti nei reparti Covid entro domani se ne aggiungeranno altri 18. Ma non ...“La diffusione di nuove varianti virali – afferma Emanuele Nicastri ... prime fasi di infezione riducendo la sintomatologia nei soggetti più vulnerabili al Covid-19”.