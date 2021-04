"The Mauritanian" racconta il triste record del recluso più torturato a Guantánamo - (Di venerdì 2 aprile 2021) Alice Sforza Nel cast anche Jodie Foster, premiata per il ruolo di avvocato difensore Entrare nella storia è il sogno di tanti, ma nessuno vorrebbe fare cambio con Mohamedou Ould Slahi che un posto se lo è sì ritagliato, ma per un record da far rabbrividire. Il mauritano Slahi, infatti, è considerato l'uomo più torturato della prigione di Guantánamo, con l'aggravante di essere stato sottoposto a queste abominevoli violazioni dei diritti umani senza essere accusato formalmente di alcun crimine da parte degli Stati Uniti. Immaginate l'incubo di un uomo innocente, costretto a restare prigioniero, in quel di Cuba, per 14 anni, privato di ogni dignità umana e contatti con la famiglia. Una storia simile non poteva che arrivare al cinema, terreno dove gli Usa hanno deciso di espiare molte proprie colpe passate, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Alice Sforza Nel cast anche Jodie Foster, premiata per il ruolo di avvocato difensore Entrare nella storia è il sogno di tanti, ma nessuno vorrebbe fare cambio con Mohamedou Ould Slahi che un posto se lo è sì ritagliato, ma per unda far rabbrividire. Il mauritano Slahi, infatti, è considerato l'uomo piùdella prigione di, con l'aggravante di essere stato sottoposto a queste abominevoli violazioni dei diritti umani senza essere accusato formalmente di alcun crimine da parte degli Stati Uniti. Immaginate l'incubo di un uomo innocente, costretto a restare prigioniero, in quel di Cuba, per 14 anni, privato di ogni dignità umana e contatti con la famiglia. Una storia simile non poteva che arrivare al cinema, terreno dove gli Usa hanno deciso di espiare molte proprie colpe passate, ...

Ultime Notizie dalla rete : The Mauritanian Jodie Foster oggi: intervista esclusiva a Elle ... l'equilibrio della maturità o la felicità coi figli che le fanno dimenticare il recente lockdown, è gentile e intensa negli incontri via Zoom per il film di Kevin McDonald, The Mauritanian che le ha ...

'The Mauritanian', trama e recensione 0 0 Voto Vota Articolo 'The Mauritanian' - Nel 2002 Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) viene arrestato e condotto nel campo di prigionia di Guantánamo perché ritenuto tra gli organizzatori degli attentati dell'11 settembre a ...

The Mauritanian, l'orrore di Guantanamo Agenzia ANSA "The Mauritanian" racconta il triste record del recluso più torturato a Guantánamo Ne è nato The Mauritanian, che presto vedremo in Italia direttamente su Amazon Prime Video e che è valso a Jodie Foster il premio (meritato?) come miglior attrice ai recenti Golden Globes. «Non mi ...

Cosa guardare su Netflix ad aprile: film e serie tv da non perdere Le novità di aprile su Netflix: The Serpent, Papà, non mettermi in imbarazzo! Thunder Force, Love and Monsters e Tenebre e ossa.

