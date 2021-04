Telemarketing, Fastweb: collaborato con Garante e avviato programma mirato a privacy (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – “Fastweb considera la protezione dei dati e la tutela della privacy dei propri clienti una priorità e a tal fine ha cooperato con il Garante nel corso dell’istruttoria per individuare gli strumenti più idonei a garantire che i fenomeni descritti e relativi al periodo dal dicembre 2018 al febbraio 2020 non possano più verificarsi”. È la risposta della società di telecomunicazioni alla sanzione di 4,5 milioni di euro arrivata oggi dal Garante della privacy. “Come riconosciuto dal Garante, l’azienda ha avviato immediatamente, a partire da febbraio 2020, un programma di azioni mirato in tal senso, attraverso la progressiva dismissione delle attività di Telemarketing che non presentano requisiti di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – “considera la protezione dei dati e la tutela delladei propri clienti una priorità e a tal fine ha cooperato con ilnel corso dell’istruttoria per individuare gli strumenti più idonei a garantire che i fenomeni descritti e relativi al periodo dal dicembre 2018 al febbraio 2020 non possano più verificarsi”. È la risposta della società di telecomunicazioni alla sanzione di 4,5 milioni di euro arrivata oggi daldella. “Come riconosciuto dal, l’azienda haimmediatamente, a partire da febbraio 2020, undi azioniin tal senso, attraverso la progressiva dismissione delle attività diche non presentano requisiti di ...

