“Se siete religiosi pregate”: le risposte del call center dei vaccini in Lombardia a Piazzapulita (Di venerdì 2 aprile 2021) Un servizio di Sebastiano Mancinelli e Alessio Lasta per Piazzapulita, la trasmissione di Corrado Formigli su La7, racconta il centro vaccinale anti-Covid-19 della Lombardia. Il call center di Regione Lombardia per le prenotazioni del vaccino, costato 11,8 milioni di euro per sei mesi, non ha nemmeno un database con i nomi degli over 80 da vaccinare. E ai familiari che chiedono quando verranno vaccinati i loro cari risponde sconfortato: “Se siete religiosi pregate”. “Se siete religiosi pregate”: il call center dei vaccini in Lombardia Anziani over80 non ancora vaccinati costretti a percorrere centinaia di chilometri per ricevere la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Un servizio di Sebastiano Mancinelli e Alessio Lasta per, la trasmissione di Corrado Formigli su La7, racconta il centro vaccinale anti-Covid-19 della. Ildi Regioneper le prenotazioni del vaccino, costato 11,8 milioni di euro per sei mesi, non ha nemmeno un database con i nomi degli over 80 da vaccinare. E ai familiari che chiedono quando verranno vaccinati i loro cari risponde sconfortato: “Se”. “Se”: ildeiinAnziani over80 non ancora vaccinati costretti a percorrere centinaia di chilometri per ricevere la ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Se siete religiosi pregate' Se al call center per i vaccini della regione Lombardia rispondono così. L'inchiesta… - PiazzapulitaLA7 : Se al call center vaccini in Lombardia rispondono “Se siete religiosi pregate” Marzo 2021. #Piazzapulita… - La7tv : #piazzapulita Il call center della Lombardia per le prenotazioni del vaccino è costato 11,8 milioni di euro ma non… - infoitinterno : Il call center vaccini in Lombardia: “Se siete religiosi pregate” - esajas1 : RT @La7tv: #piazzapulita Il call center della Lombardia per le prenotazioni del vaccino è costato 11,8 milioni di euro ma non ha un databas… -