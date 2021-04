Sardegna, anche Pula finisce in zona rossa: ora sono 13 i comuni dell’isola in lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) Non diminuiscono i focolai del Covid in Sardegna, Regione rimasta per 3 settimane in zona bianca e passata in arancione il 22 marzo scorso. Dalla mezzanotte anche Pula, nota località turistica del sud-ovest dell’isola, entra in zona rossa a causa dell’impennata dei contagi nel territorio. I comuni sardi attualmente in lockdown salgono quindi a 13. Nell’elenco compaiono, tra gli altri, Villa San Pietro e Burcei, Sarroch, Samugheo, Sindia, Bono, Golfo Aranci, Uri, Solemnis e Pozzomaggiore. Le ordinanze dei sindaci confermano che i casi di Covid-19 sono in aumento in diverse zone della Regione, alle prese ieri con 351 contagi e un aumento percentuale su base settimanale di oltre il 70%. Secondo le disposizioni in vigore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Non diminuiscono i focolai del Covid in, Regione rimasta per 3 settimane inbianca e passata in arancione il 22 marzo scorso. Dalla mezzanotte, nota località turistica del sud-ovest, entra ina causa dell’impennata dei contagi nel territorio. Isardi attualmente insalgono quindi a 13. Nell’elenco compaiono, tra gli altri, Villa San Pietro e Burcei, Sarroch, Samugheo, Sindia, Bono, Golfo Aranci, Uri, Solemnis e Pozzomaggiore. Le ordinanze dei sindaci confermano che i casi di Covid-19in aumento in diverse zone della Regione, alle prese ieri con 351 contagi e un aumento percentuale su base settimanale di oltre il 70%. Secondo le disposizioni in vigore ...

