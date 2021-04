Questo «pesce mutante» entrato in contatto con «materiale genetico dei maiali» non esiste, è un pesce d’Aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 1 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’auteniticità di un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea che ritrae un pesce con le sembianze di un maiale. Il messaggio che accompagna l’immagine recita: «Trovato in Sardegna un pesce mutante. Sarebbe stato pescato vicino allo scarico di un allevamento intensivo di maiali. Il materiale genetico dei maiali, mangiato da alcuni pesci, avrebbe dato vita a questa mutazione». Si tratta di un’immagine modificata, utilizzata per veicolare una notizia umoristica. La foto che ritrarrebbe lo strano pesce è comparsa per la prima volta il 1 aprile 2013 sul quotidiano regionale ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 1 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’auteniticità di un’immagine circolata sull’app di messaggistica istantanea che ritrae uncon le sembianze di un maiale. Il messaggio che accompagna l’immagine recita: «Trovato in Sardegna un. Sarebbe stato pescato vicino allo scarico di un allevamento intensivo di. Ildei, mangiato da alcuni pesci, avrebbe dato vita a questa mutazione». Si tratta di un’immagine modificata, utilizzata per veicolare una notizia umoristica. La foto che ritrarrebbe lo stranoè comparsa per la prima volta il 1 aprile 2013 sul quotidiano regionale ...

