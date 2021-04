Pirlo non fa sconti: 'McKennie, Dybala e Arthur non convocati. Ora parlo del derby' (Di venerdì 2 aprile 2021) 'Prendo la parola per comunicare che McKennie, Arthur e Dybala non sono convocati per il Toro, la scelta è stata mia, vedremo quando torneranno ad allenarsi. Volevamo dare un segnale, siamo degli ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) 'Prendo la parola per comunicare chenon sonoper il Toro, la scelta è stata mia, vedremo quando torneranno ad allenarsi. Volevamo dare un segnale, siamo degli ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «I tre giocatori coinvolti nell’episodio di qualche sera fa non sono convocati per la partita di… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - ZZiliani : C’era una sola domanda da fare a #Pirlo: “È vero che c’erano altri 3 giocatori presenti alla festa oltre a… - UgoBaroni : RT @lucabianchin7: #Pirlo in conferenza: 'McKennie, Arthur e Dybala non sono convocati per domani. Riprenderanno a lavorare col tempo, vedr… - GiusticeHunter : @radiobianconera @PauDybala_JR @arthurhromelo @WMckennie @Pirlo_official non sono solo d'accordo ma li cederei proprio -