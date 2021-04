Pirlo Jr. commuove il web: ecco il post dedicato alla scomparsa di Daniel Guerini (FOTO) (Di venerdì 2 aprile 2021) Tra i tanti presenti al funerale di Daniel Guerini, giovane calciatore scomparso a soli 19 anni, c’era anche Nicolò Pirlo, figlio di Andrea Pirlo. Nicolò ha utilizzato i social per sfogare tutto ciò che aveva dentro: Sono tornato a Torino da poche ore. E’ stata una giornata difficile, eravamo tutti lì per te amico mio… Difficile rivedere immagini e video, mi sono promesso di essere forte e lo sono, ma guardami fra, sono nel letto che piango ricordandoti”. “Vorrei che domani Frank mi svegliasse e mi dicesse di chiamarti per prendere la casa, noi in quella casa ti porteremo”. Ci si riferisce a Franco Tongya, ex bianconero e amico dei due, il quale sarebbe dovuto andare con loro in vacanza quest’estate. “Oggi ho capito perché eri così innamorato della tua Lazio, ho avuto il piacere di conoscere alcuni ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Tra i tanti presenti al funerale di, giovane calciatore scomparso a soli 19 anni, c’era anche Nicolò, figlio di Andrea. Nicolò ha utilizzato i social per sfogare tutto ciò che aveva dentro: Sono tornato a Torino da poche ore. E’ stata una giornata difficile, eravamo tutti lì per te amico mio… Difficile rivedere immagini e video, mi sono promesso di essere forte e lo sono, ma guardami fra, sono nel letto che piango ricordandoti”. “Vorrei che domani Frank mi svegliasse e mi dicesse di chiamarti per prendere la casa, noi in quella casa ti porteremo”. Ci si riferisce a Franco Tongya, ex bianconero e amico dei due, il quale sarebbe dovuto andare con loro in vacanza quest’estate. “Oggi ho capito perché eri così innamorato della tua Lazio, ho avuto il piacere di conoscere alcuni ...

