Nord è l'album di Alfa, dedicato a chi si sente perso

dedicato a chi si sente perso ma trova il coraggio di cercare la propria strada, Nord è il primo album di Alfa. Sarà disponibile dal 14 maggio nei negozi e negli store digitali, dopo il successo dei singoli Testa Tra Le Nuvole Pt. 2, Sul Più Bello e San Lorenzo. N O R D uscirà nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato (CD Pop Up + Calze + Bussola + Borraccia). Tutte le versioni sono disponibili per il pre-order su Musicfirst. Il kit speciale, inoltre, consentirà a chi lo acquista di prendere parte ad un evento con Alfa. I fan che acquisteranno il Kit di sopravvivenza su MusicFirst potranno partecipare all'esclusivo instore digitale di Alfa che si terrà a partire dal 14 maggio ed ...

