"Non fa per me, voglio mollare". Colpo di scena all'Isola dei Famosi: il naufrago sbotta in diretta (Di venerdì 2 aprile 2021) Un'altra puntata dell'Isola dei Famosi 2021 è trascorsa senza intoppo alcuno, al seguito della brillante conduzione di Ilari Blasi e della simpatia degli opinionisti: il sagace Tommaso Zorzi, la spumeggiante Elettra Lamborghini e la verace Iva Zanicchi. Intoppi non ce ne sono stati, però qualcosa si è rischiato. Nel corso della puntata di ieri sera del reality di Canale 5, qualcuno ha vaneggiato una certa ritirata. Il motivo non era dei più convincenti, in effetti, e quindi alla fine l'idea non è andata a segno. Dopo aver parlato con la fidanzata, tutto gli è sembrato davvero molto più grande di lui… (Continua dopo le foto) Stiamo parlando di Andrea Cerioli che, una volta giunto in zona nomination, ha domandato a Ilary di essere ascoltato: "Ho fatto dei reality e penso di essere la persona più lontana dall'essere una persona triste e non giocosa, io con i ragazzi qua ...

