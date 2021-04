NIO 333 Formula E | si punta alla Gen3 con una nuova partnership tecnica

(Di venerdì 2 aprile 2021) NIO 333 continuerà ad essere inE. Per la prossima generazione del campionato elettrico, il team si impegnerà nel portare gli sviluppi fatti nel campionato anche nella produzione stradale. Grazie adtutto questo sarà possibile. La casa automobilistica cinese ha stretto unaalleanza con l’azienda Gusto Engineering, al fine di dare il massimo possibile per questa stagione diE, e per focalizzarsi sulla Terza Generazione del campionato full-electric. Latra NIO e Gusto Engineering NIO 333 è uno dei pochi team presenti sin dprima stagione dellaE. Passato per i nomi di China Racing, NEXTEV, ed infine NIO 333, la squadra stava rischiando ...

"Per la fase successiva del progetto a lungo termine delFE Team vogliamo portare l'esperienza delle corse elettriche nel mercato automobilistico cinese. Vogliamo creare un'alleanza tecnica ......10.353 8 Stoffel VANDOORNE Mercedes Mercedes - EQ Silver Arrow 02 32 +9.973 1:09.583 9 Lucas DI GRASSI Audi Audi e - tron FE07 32 +11.089 1:10.572 10 Oliver TURVEY001 32 +15.518 1:10.996 ...Chiare intenzioni verso le nuove monoposto Gen3 per NIO. Il team cinese, che ha recentemente cambiato gestione e instaurato una nuova partnership tecnica, ha in programma un progetto a lungo termine c ...Mercedes ha ritardato il suo impegno nell’imminente arrivo della Gen3 che verrà introdotta in Formula E nel 2022 perché attende di avere chiarezza sulla struttura del campionato.