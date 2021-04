Napoli e provincia, servizi a largo raggio dei Carabinieri: 150 armi sequestrate (Di venerdì 2 aprile 2021) Cronaca di Napoli: nell’ambito dei servizi a largo raggio quotidiani, i Carabinieri hanno sequestrato ben 150 armi nel primo trimestre del 2021. È sempre massima l’attenzione che il Comando provinciale Carabinieri di Napoli riserva al contrasto del traffico illecito delle armi. Significativo il dato che emerge dal bilancio stilato nel primo trimestre del 2021 (rif. Leggi su 2anews (Di venerdì 2 aprile 2021) Cronaca di: nell’ambito deiquotidiani, ihanno sequestrato ben 150nel primo trimestre del 2021. È sempre massima l’attenzione che il Comandolediriserva al contrasto del traffico illecito delle. Significativo il dato che emerge dal bilancio stilato nel primo trimestre del 2021 (rif.

