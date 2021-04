Milano | furto a casa di Diletta Leotta | presi i componenti della banda

Advertising

IL GIORNO

commenta Rintracciati tutti i componenti della banda che il 6 giugno 2020 hanno compiuto una casa della conduttrice Diletta Leotta in centro a. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal tribunale ci sono anche due uomini già arrestati a febbraio per aver svaligiato l'...Sono stati rintracciati tutti i componenti della banda che ha compiuto unil 6 giugno scorso a casa della conduttrice Diletta Leotta nel centro di. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal tribunale dici sono 2 uomini già arrestati nel febbraio ...Rintracciati tutti i componenti della banda che il 6 giugno 2020 hanno compiuto un furto a casa della conduttrice Diletta Leotta in centro a Milano. Fra i 5 destinatari dei provvedimenti emessi dal ...Presi i ladri che hanno svaligiato casa di Diletta Leotta. Due di loro avevano colpito anche a casa di Eleonora Incardona, influencer ed ex cognata della giornalista. I due blitz a Milano ...