Mercato Juventus, dalla Spagna confermano: cessione a centrocampo (Di venerdì 2 aprile 2021) Mercato Juventus – Bianconeri pronti a fare cassa e portare la cosiddetta plusvalenza. Paratici è pronto a liberarsi di alcuni “esuberi” o giocatori che hanno deluso profondamente. Rabiot è il primo indiziato a partire in mediana. 20 milioni e cessione in Spagna, al Barcellona. Il francese ha un ingaggio pesante ma soprattutto garantirebbe una corposa plusvalenza ai bianconeri. Mercato Juventus, Rabiot verso Barcellona L’indiscrezione arriva dalla Spagna, dal portale ‘Mundo Deportivo’ molto vicino alle dinamiche dei blaugrana. Stando infatti al sondaggio spagnolo, l’entourage del giocatore, la mamma agente, avrebbe già interagito con la dirigenza blaugrana e la dirigenza bianconera sarebbe disposta a privarsi del suo centrocampista agevolando la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 aprile 2021)– Bianconeri pronti a fare cassa e portare la cosiddetta plusvalenza. Paratici è pronto a liberarsi di alcuni “esuberi” o giocatori che hanno deluso profondamente. Rabiot è il primo indiziato a partire in mediana. 20 milioni ein, al Barcellona. Il francese ha un ingaggio pesante ma soprattutto garantirebbe una corposa plusvalenza ai bianconeri., Rabiot verso Barcellona L’indiscrezione arriva, dal portale ‘Mundo Deportivo’ molto vicino alle dinamiche dei blaugrana. Stando infatti al sondaggio spagnolo, l’entourage del giocatore, la mamma agente, avrebbe già interagito con la dirigenza blaugrana e la dirigenza bianconera sarebbe disposta a privarsi del suo centrocampista agevolando la ...

