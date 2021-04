L’ex Inter Zamorano entra nel mondo della Formula 1 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutti i tifosi Interisti ricordano con grande gioia l'attaccante cileno Ivan Zamorano. Con la maglia nerazzurra Bam Bam ha disputato 150 partite e segnato 41 reti. Nel 1998 fu uno dei protagonisti della vittoria della Coppa Uefa del club meneghino e nello stesso anno fu uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. Dopo l'esperienza in Italia, Zamorano nel 2001 si traferì in Messico, per giocare con la maglia dell'America. Nel club messicano l'attaccante decise di indossare la maglia numero 11: la 9 era già occupata da José Luis Calderón e Zamorano abbandonò l'iconico 1+8 indossato ai tempi dell'Inter.Con la maglia dell'America la punta cilena vinse un campionato messicano e incantò i tifosi del club, tra di loro un giovanissimo Checo Perez: oggi pilota di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutti i tifosiisti ricordano con grande gioia l'attaccante cileno Ivan. Con la maglia nerazzurra Bam Bam ha disputato 150 partite e segnato 41 reti. Nel 1998 fu uno dei protagonistivittoriaCoppa Uefa del club meneghino e nello stesso anno fu uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. Dopo l'esperienza in Italia,nel 2001 si traferì in Messico, per giocare con la maglia dell'America. Nel club messicano l'attaccante decise di indossare la maglia numero 11: la 9 era già occupata da José Luis Calderón eabbandonò l'iconico 1+8 indossato ai tempi dell'.Con la maglia dell'America la punta cilena vinse un campionato messicano e incantò i tifosi del club, tra di loro un giovanissimo Checo Perez: oggi pilota di ...

