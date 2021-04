“In mutande in camera sua…”. Tommaso Zorzi, si vede quell’uomo e sul web è l’apoteosi (Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata da sogno per Tommaso Zorzi, che festeggia i suoi 26 anni di età. Ovviamente in tantissimi gli hanno voluto fare gli auguri, a partire da Ilary Blasi durante la diretta de ‘L’Isola dei Famosi’. Ci sono però stati soprattutto due messaggi ad aver emozionato il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’. Parliamo per l’esattezza del suo grande amico Francesco Oppini, di cui si era innamorato follemente nella Casa più spiata d’Italia, e della figlia di Eros e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. Durante le sue storie Instagram però è accaduto qualcosa di veramente insolito e inaspettato alle sue spalle. Non sappiamo se per errore o se volontariamente, ma l’influencer ha ripreso una persona che si trovava in quel momento nella sua camera da letto. In alcuni video ha fatto vedere alcuni regali ricevuti in mattinata, ma in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Giornata da sogno per, che festeggia i suoi 26 anni di età. Ovviamente in tantissimi gli hanno voluto fare gli auguri, a partire da Ilary Blasi durante la diretta de ‘L’Isola dei Famosi’. Ci sono però stati soprattutto due messaggi ad aver emozionato il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’. Parliamo per l’esattezza del suo grande amico Francesco Oppini, di cui si era innamorato follemente nella Casa più spiata d’Italia, e della figlia di Eros e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. Durante le sue storie Instagram però è accaduto qualcosa di veramente insolito e inaspettato alle sue spalle. Non sappiamo se per errore o se volontariamente, ma l’influencer ha ripreso una persona che si trovava in quel momento nella suada letto. In alcuni video ha fattore alcuni regali ricevuti in mattinata, ma in ...

