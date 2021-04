«Glazie, plego», la polemica della bimba cinese sul sussidiario (Di venerdì 2 aprile 2021) Il disegno di una bimba dai tratti orientali e, nella «lista delle cose che mi piacciono di Lee» (così è stata chiamata la piccola), il fatto che dica «glazie, plego» e «facciamo plesto». E anche che «non si offende mai quando la prendiamo in giro». Si tratta di un testo che compare sul sussidiario dei linguaggi Leggermente plus, per i bambini delle ultime classi della scuola primaria, edito da Giunti Del Borgo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Il disegno di una bimba dai tratti orientali e, nella «lista delle cose che mi piacciono di Lee» (così è stata chiamata la piccola), il fatto che dica «glazie, plego» e «facciamo plesto». E anche che «non si offende mai quando la prendiamo in giro». Si tratta di un testo che compare sul sussidiario dei linguaggi Leggermente plus, per i bambini delle ultime classi della scuola primaria, edito da Giunti Del Borgo.

Advertising

cleobiss : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… - Lord_Spleen : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… - la_Curty : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… - domenicobruno75 : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… - ManySkills1701 : RT @LalaHu9: “Non si offende quando la prendiamo in giro” che ne sa @GiuntiEditore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati? A par… -