Giro d’Italia 2021, Nairo Quintana: “Per me e per la squadra sarebbe importante partecipare” (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il caso doping riguardante Matteo De Bonis, la Vini Zabù rischia d’essere sospesa dall’UCI e di saltare il Giro d’Italia 2021. Per questo motivo, l’Arkea-Samsic, il sodalizio francese per il quale corre il campione colombiano Nairo Quintana, spera di poter partecipare alla prossima edizione della Corsa Rosa. Il team bretone aveva richiesto la wild card mesi fa, mettendo sul piatto anche la partecipazione alla Corsa Rosa dello stesso Quintana, e la sua esclusione dal Giro aveva fatto molto scalpore. Quintana ha già vinto il Giro d’Italia nel 2014 e, inoltre, ha sfiorato il successo anche nel 2017, quando fu secondo ad appena trenta secondi da Tom Dumoulin. La sua presenza al via del grande ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il caso doping riguardante Matteo De Bonis, la Vini Zabù rischia d’essere sospesa dall’UCI e di saltare il. Per questo motivo, l’Arkea-Samsic, il sodalizio francese per il quale corre il campione colombiano, spera di poteralla prossima edizione della Corsa Rosa. Il team bretone aveva richiesto la wild card mesi fa, mettendo sul piatto anche la partecipazione alla Corsa Rosa dello stesso, e la sua esclusione dalaveva fatto molto scalpore.ha già vinto ilnel 2014 e, inoltre, ha sfiorato il successo anche nel 2017, quando fu secondo ad appena trenta secondi da Tom Dumoulin. La sua presenza al via del grande ...

