Giro delle Fiandre 2021: Elia Viviani è ancora dolorante e non sarà al via. L’azzurro conta di tornare allo Scheldeprijs (Di venerdì 2 aprile 2021) Niente Giro delle Fiandre per Elia Viviani. L’azzurro è ancora dolorante dopo la brutta caduta di cui è stato vittima alla Dwars door Vlaanderen e, per questo motivo, sarà costretto a saltare la Ronde. A comunicarlo, tramite Twitter, è la squadra del veronese, vale a dire la Cofidis, la quale fa sapere che l’olimpionico dell’omnium ha bisogno di qualche altro giorno per riprendersi completamente. La speranza della Cofidis, ora, è quella di poter schierare Viviani quantomeno allo Scheldeprijs, gara che si svolgerà mercoledì 7 aprile. Al Giro delle Fiandre, realisticamente, Elia avrebbe partecipato in supporto al ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Nienteperdopo la brutta caduta di cui è stato vittima alla Dwars door Vlaanderen e, per questo motivo,costretto a saltare la Ronde. A comunicarlo, tramite Twitter, è la squadra del veronese, vale a dire la Cofidis, la quale fa sapere che l’olimpionico dell’omnium ha bisogno di qualche altro giorno per riprendersi completamente. La speranza della Cofidis, ora, è quella di poter schierarequantomeno, gara che si svolgerà mercoledì 7 aprile. Al, realisticamente,avrebbe partecipato in supporto al ...

Advertising

Antipeppe : @FrancescoGhz @GiovaQuez avevo visto che voleva inserire gli 'operatori turistici' ?? al prossimo giro proporrà quel… - zazoomblog : Ciclismo Mathieu van der Poel passerà alla mountain bike dopo il Giro delle Fiandre - #Ciclismo #Mathieu #passerà… - valigiablu : RT @SmvRomano: Le donne francesi denunciano i #femminicidi sui muri delle città: attaccare questi collage in giro per le strade significa “… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: La Trek - Segafredo potrà recuperare tutti i suoi corridori in vista del Giro delle Fiandre (a patto ovviamente che il… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: La primavera di Mathieu Van Der Poel si chiuderà al Giro delle Fiandre #RVV21 La corsa successiva sarà in MTB, a giugn… -