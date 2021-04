Capitol Hill in lockdown: due poliziotti investiti da un'automobile (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano, investiti da un'automobile . Secondo qunato ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington, doveè indopo che duesono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano,da un'. Secondo qunato ha ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Washington Capitol Hill in lockdown a causa di una “minaccia esterna”. Due poliziotti sono stati investiti da un… - Corriere : Capitol Hill in lockdown: un auto si schianta contro le barriere di sicurezza - HuffPostItalia : Uditi spari, isolato Capitol Hill. Messaggio ai parlamentari: 'Cercate riparo' - Dorian221190 : RT @Corriere: Capitol Hill in lockdown: un auto si schianta contro le barriere di sicurezza - giornaleradiofm : Usa:due agenti travolti da auto vicino Congresso, un arresto: (ANSA) - WASHINGTON, 02 APR - Massima allerta a Washi… -