Cagliari Verona | i convocati di Semplici | 4 rossoblù indisponibili

Advertising

SColombatto97 : RT @CalciohellasIt: Le dichiarazioni del centrocampista del @clubleonfc, @SColombatto97 sul suo passato in Italia con le maglie di Hellas… - sportface2016 : #SerieA | #CagliariVerona, i convocati di Leonardo #Semplici: assenti #Ceppitelli, #Sottil e #Tripaldelli - CalciohellasIt : I convocati del Cagliari per affrontare l'Hellas Verona - infoitsport : Cagliari-Verona, Semplici: 'Siamo pronti alla battaglia' - infoitsport : Cagliari-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Verona

Commenta per primo Ilha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il. Portieri : Aresti, Cragno, Vicario. Difensori : Godin, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, ..., segui qui la diretta sabato ore 15.00: Cragno; Godin, Rugani, Walukiewicz; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.: Silvestri; ...L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Hellas Verona: CEPPITELLI E MARIN. “Il difensore non sarà della gara. Ha ancora problemi al polpaccio e ...Per i nostri lettori è di nuovo tempo di tornare a vestire i panni di Juric: in vista della sfida contro il Benevento vi chiediamo infatti come sempre di dirci chi mandereste in campo proponendoci la ...