Brusaferro Iss | “La curva scende ma ancora lentamente”

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'incidenza molto elevata, anche se in lieve e lento calo. La somministrazione della prima d… - istsupsan : ??Diretta della conferenza stampa sull’analisi dati Monitoraggio Regionale #Covid19 con il Presidente #ISS Silvio Br… - tamistars : RT @MMmarco0: Giornalista:'quali sono le evidenze scientifiche che hanno portato alla riapertura delle scuole?' Brusaferro:' la verità è c… - StefaniaFalone : RT @MMmarco0: Giornalista:'quali sono le evidenze scientifiche che hanno portato alla riapertura delle scuole?' Brusaferro:' la verità è c… - IlFattoNisseno : Italia, Brusaferro (Iss): “Terapie intensive saturate 41%, incidenza ancora alta” -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro Iss

INDICE RT 0,98 MONITORAGGIO3 APRILE/ Video,: "Lenta decrescita curva"INDICE RT 0,98 MONITORAGGIO3 APRILE/ Video,: "Lenta decrescita curva" Matteo Bassetti ha rimarcato di attendere il via libera dell'Ema per il vaccino Sputnik, così da poter iniziare a ...Nonostante il lieve calo dei contagi, 232 ogni 100 mila abitanti, contro i 240 della scorsa settimana, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro è preoccupato per l’aumento dei ricoveri, “con il 41% ...«La decrescita c’è, ma è lenta. È una delle caratteristiche della attuale fase», ha spiegato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) Silvio Brusaferro nella conferenza del 2 aprile ...