Benevento Parma, i convocati di Inzaghi: out solo Moncini, c'è Letizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida salvezza contro il Parma: la lista Pippo Inzaghi ha convocato 26 giocatori per lo scontro salvezza di domani con il Parma. Presente in elenco tutti i calciatori della rosa, compreso Letizia che però sicuramente non scenderà in campo perché sulla via del pieno recupero, a eccezione di Gabriele Moncini. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Foulon, Pastina, De Paoli, Letizia. CENTROCAMPISTI: Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello, Iago Falque, Schiattarella, Dabo. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau.

