Avatar | James Cameron ha minacciato di licenziare tutti gli sceneggiatori dei sequel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 aprile 2021)hadiglideidiperché non erano entrati in sintonia col suo metodo di lavoro.ha confessato di essere stato sul punto diglideiperché non gli proponevano idee all'altezza del primo film e non facevano abbastanza, almeno secondo lui.è tornato a essere il primo incasso di sempre con oltre 2,8 miliardi al box office globale.ha analizzato il processo creativo del film nel corso di un'ospitata al Marianne Williamson Podcast mettendo in chiaro che "il successo economico del primo film ...