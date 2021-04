Aurora Ramazzotti: “Adesso le donne mi attaccano: ‘Non sei abbastanza bella, i fischi per strada te li devi meritare'” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne”. Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, parla del video diffuso sui social nel quale ha denunciato il cosiddetto ‘cat calling‘, quel fenomeno per cui le donne vengono fischiate per strada e apostrofate con commenti sessisti, e per il quale ha ricevuto numerose critiche, anche da parte delle stesse donne. “Mi è sembrato giusto farlo – spiega al Corriere della Sera – perché tante donne non hanno la forza di reagire a quella che ormai è una prassi considerata normale. Ma quelli che fischiano, o che dicono di peggio, non sanno che cosa si prova. Paura, umiliazione”. I commenti degli ‘hater’ le fanno male più del solito, racconta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di”., figlia di Eros e di Michelle Hunziker, parla del video diffuso sui social nel quale ha denunciato il cosiddetto ‘cat calling‘, quel fenomeno per cui levengonoate pere apostrofate con commenti sessisti, e per il quale ha ricevuto numerose critiche, anche da parte delle stesse. “Mi è sembrato giusto farlo – spiega al Corriere della Sera – perché tantenon hanno la forza di reagire a quella che ormai è una prassi considerata normale. Ma quelli cheano, o che dicono di peggio, non sanno che cosa si prova. Paura, umiliazione”. I commenti degli ‘hater’ le fanno male più del solito, racconta la ...

