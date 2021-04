Zingaretti: “Meloni? Fa propaganda, ma Pd cerca di dare speranza” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Giorgia Meloni fa la sua propaganda”, ma nel Pd “io vedo un partito che si sta sporcando le mani, che sta sostenendo con grande sforzo il governo per dare una speranza all’Italia”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a “Start” su Sky tg24 nel commentare le parole della presidente di Fdi, secondo la quale la linea politica adottata dal Pd si basa solo sui ‘proclami’. “Enrico Letta sta dando forza a un progetto politico. Quando governo avrà terminato il proprio mandato, bisognerà tornare all’alternativa tra centrodestra e centrosinistra e il Pd si sta dedicando alla riorganizzazione del proprio campo. Quindi è l’opposto dei proclami. Sorrido ora a vedere tante persone che quando noi sostenevamo questa alleanza ci riempivano di critiche e, adesso, sono tutti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Giorgiafa la sua”, ma nel Pd “io vedo un partito che si sta sporcando le mani, che sta sostenendo con grande sforzo il governo perunaall’Italia”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola, intervenendo a “Start” su Sky tg24 nel commentare le parole della presidente di Fdi, secondo la quale la linea politica adottata dal Pd si basa solo sui ‘proclami’. “Enrico Letta sta dando forza a un progetto politico. Quando governo avrà terminato il proprio mandato, bisognerà tornare all’alternativa tra centrodestra e centrosinistra e il Pd si sta dedicando alla riorganizzazione del proprio campo. Quindi è l’opposto dei proclami. Sorrido ora a vedere tante persone che quando noi sostenevamo questa alleanza ci riempivano di critiche e, adesso, sono tutti ...

