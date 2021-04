Zingaretti: Johnson&Johnson in farmacia dal 20 aprile per i 55-60enni |Efficacia e uso: tutto sul vaccino monodose (Di giovedì 1 aprile 2021) Il governatore Zingaretti: «Utilizzeremo il siero Johnson&Johnson». E sulle dosi AstraZeneca l’allarme di D’Amato: «Se non arrivano, saremo costretti a fermare le somministrazioni» Leggi su corriere (Di giovedì 1 aprile 2021) Il governatore: «Utilizzeremo il siero Johnson&Johnson». E sulle dosi AstraZeneca l’allarme di D’Amato: «Se non arrivano, saremo costretti a fermare le somministrazioni»

