Volley | semifinali Playoff Superlega 2021 | Civitanova sbanca Trento in gara-2

La Cucine Lube Civitanova vince in tre set (23-25, 23-25, 17-25) sul campo dell'Itas Trentino in gara-2 delle semifinali Playoff Scudetto della Superlega 2020/2021. Dopo un primo set estremamente equilibrato, gli uomini di Blengini si scatenano ma sperperano il grande vantaggio acquisito, con Trento che recupera con un grande turno al servizio di Abdel-Aziz (7 ace complessivi) salvo poi cedere nel finale. Il terzo set è poi un monologo di Civitanova, che con un super Simon (8 ace totali) conquista una vittoria che vale il pareggio nella serie. Le due squadre torneranno dunque sul campo della Lube nel fine settimana per sfidarsi in gara-3.

