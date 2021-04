Tennis, Alexander Bublik loda Jannik Sinner: “In partita l’ho chiamato robot, rifiuta la sconfitta” (Di giovedì 1 aprile 2021) Alexander Bublik la prende con filosofia e sottolinea i meriti del proprio avversario. E’ con questo spirito che il kazako (n.44 del mondo) ha accolto il ko nei quarti di finale del Masters1000 di Miami contro Jannik Sinner. L’azzurrino, con grande pragmatismo, è riuscito a spuntarla con il punteggio di 7-6 (5) 6-4, guadagnandosi l’accesso alla semifinale dove affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut (uscito vittorioso dal confronto con il n.2 del mondo Daniil Medvedev). Per Bublik si è trattato del secondo ko consecutivo contro Sinner, ricordando quanto accaduto nel torneo di Dubai. Divertente poi, al termine del match, uno scambio di battute tra i due nel quale entrambi si sono detti di non essere umani e con Bublik che ha sottolineato l’eccezionale livello di ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)la prende con filosofia e sottolinea i meriti del proprio avversario. E’ con questo spirito che il kazako (n.44 del mondo) ha accolto il ko nei quarti di finale del Masters1000 di Miami contro. L’azzurrino, con grande pragmatismo, è riuscito a spuntarla con il punteggio di 7-6 (5) 6-4, guadagnandosi l’accesso alla semifinale dove affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut (uscito vittorioso dal confronto con il n.2 del mondo Daniil Medvedev). Persi è trattato del secondo ko consecutivo contro, ricordando quanto accaduto nel torneo di Dubai. Divertente poi, al termine del match, uno scambio di battute tra i due nel quale entrambi si sono detti di non essere umani e conche ha sottolineato l’eccezionale livello di ...

Advertising

Coninews : ? UN'ALTRA MAGIA DI SINNER ? Battuto anche Alexander Bublik per 7-6 6-4! Al #MiamiOpen @janniksin vola in semifina… - OA_Sport : #TENNIS Bublik loda le qualità di Sinner: per lui l'altoatesino è come un robot che rifiuta la sconfitta - MicheleScullari : RT @Coninews: ? UN'ALTRA MAGIA DI SINNER ? Battuto anche Alexander Bublik per 7-6 6-4! Al #MiamiOpen @janniksin vola in semifinaleeeeee! ??… - Giornottennis : @Alenize82 @LorenzoAndreol4 Se lasciamo stare gli ultimi tempi, c'è stato un periodo in cui anche il buon Nick vole… - lametabasta : RT @lorenzofares: 'TU NON SEI UMANO!' Alexander Bublik ???? a Jannik #Sinner ???? a fine match SINTESI PERFETTA ?????? @janniksin #tennis #ATPT… -