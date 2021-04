Piquet | “Se Max guidasse per Mercedes schianterebbe Hamilton”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Certamente non banali le parole di Nelson. L’ex pilota di F1 e tre volte iridato, non ha dubbi che il talento di Max possa avere la meglio su quello di Lewis. Il britannico però è uscito vincitore dall’ennesimo scontro, guadagnando punti importanti per il Mondiale di F1. Test Pirelli: Ferrari e Alpine provano le gomme da 18 pollicicome? Il gran premio del Bahrain, si è concluso con la vittoria numero 96 di Lewis. Una vittoria sofferta quella del pilota britannico, favorita dall’errore del muretto Red Bull. Max Verstappen può definirsi come il vincitore morale della gara, avendo dimostrato il suo talento ma non la sua completa maturazione come pilota di Formula Uno. L’olandese però ha riaperto uno dei dibattiti più accessi della Formula Uno: a parità ...

: 'Verstappen a parità di macchina distruggerebbe Hamilton' È Helmut Marko a passare in ... Non ha aiutato nemmeno il fatto cheabbia avuto dei problemi al differenziale in avvio e non ha ...Qual è la differenza tra Verstappen ed Hamilton e cosa spingea propendere per l'olandese? "è più aggressivo - ha aggiunto l'ex campione sudamericano - . È possibile che a causa di questa ...Certamente non banali le parole di Nelson Piquet. L’ex pilota di F1 e tre volte iridato, non ha dubbi che il talento di Max possa avere la meglio su quello di Lewis Hamilton. Il britannico però è ...Nelson Piquet, tre volte campione del mondo, non si è astenuto dall'esprimere il proprio giudizio sulla rivalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico si è aggiudicato la prima gara della ...