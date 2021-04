Piera Maggio torna a parlare, il nuovo messaggio sui social (Di giovedì 1 aprile 2021) La trasmissione del mercoledì approfondisce la notizia che aveva diffuso come anteprima nei giorni scorsi. #IL SUO messaggio A FINE ARTICOLO Ha colpito tutta Italia la "riapertura" del caso della scomparsa di Denise Pipitone, la piccola scomparsa il 1 settembre del 2004 e mai più ritrovata. Un caso che ha appassionato l'Italia e su cui torna "Chi l'ha visto" nella puntata del 31 marzo. Tutto inizia con una telespettatrice russa che vive in Italia da molti anni. Vede una trasmissione, un "Chi l'ha visto" russo in cui una ragazza di poco più di vent'anni cerca sua madre. Non ricorda nulla del passato, è stata rapita quando era piccola. La telespettatrice russa chiama "Chi l'ha visto" perché ricollega i due fatti. Ma soprattutto nota l'incredibile somiglianza con Denise Pipitone. "Spero che sia davvero lei", dice la signora, che parla ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) La trasmissione del mercoledì approfondisce la notizia che aveva diffuso come anteprima nei giorni scorsi. #IL SUOA FINE ARTICOLO Ha colpito tutta Italia la "riapertura" del caso della scomparsa di Denise Pipitone, la piccola scomparsa il 1 settembre del 2004 e mai più ritrovata. Un caso che ha appassionato l'Italia e su cui"Chi l'ha visto" nella puntata del 31 marzo. Tutto inizia con una telespettatrice russa che vive in Italia da molti anni. Vede una trasmissione, un "Chi l'ha visto" russo in cui una ragazza di poco più di vent'anni cerca sua madre. Non ricorda nulla del passato, è stata rapita quando era piccola. La telespettatrice russa chiama "Chi l'ha visto" perché ricollega i due fatti. Ma soprattutto nota l'incredibile somiglianza con Denise Pipitone. "Spero che sia davvero lei", dice la signora, che parla ...

