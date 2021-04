Permessi falsi per sindaco ed ex segretario, udienza preliminare a settembre (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata fissata al 16 settembre prossimo, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza preliminare del procedimento a carico del sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi e dell’ex segretario comunale Onofrio Tartaglione per i reati in concorso di falso ideologico e materiale finalizzati alla truffa aggravata perché commessa ai danni di un ente pubblico (il Comune). L’udienza si celebrerà dinanzi al Gup Ivana Salvatore. Pochi giorni fa la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – sostituto Gerardina Cozzolino – aveva chiesto il rinvio a giudizio di Velardi e Tartaglione. I fatti sono relativi al primo mandato da sindaco di Velardi (2016-2019), e riguardano i Permessi retribuiti, pari a circa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata fissata al 16prossimo, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’del procedimento a carico deldi Marcianise (Caserta) Antonello Velardi e dell’excomunale Onofrio Tartaglione per i reati in concorso di falso ideologico e materiale finalizzati alla truffa aggravata perché commessa ai danni di un ente pubblico (il Comune). L’si celebrerà dinanzi al Gup Ivana Salvatore. Pochi giorni fa la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere – sostituto Gerardina Cozzolino – aveva chiesto il rinvio a giudizio di Velardi e Tartaglione. I fatti sono relativi al primo mandato dadi Velardi (2016-2019), e riguardano iretribuiti, pari a circa ...

