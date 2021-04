Matilda De Angelis | “Sì | sto con il rapper Nayt però io so’ sempre libera | ma ti pare!”

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così”.Desi racconta a cuore aperto al settimanale Oggi. Dopo il debutto sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2021, l’attrice è ora la protagonista della fiction di Rai 1 Leonardo, ispirata alla storia del genio di Vinci: lì interpreta Caterina da Cremona, un personaggio a metà tra realtà e finzione degli autori in cui dice di riflettersi. “Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla”, ha spiegato. “I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio“, ha detto, aggiungendo che cerca di applicare questo concetto a 360 gradi nella sua vita, anche nel rapporto con il ...

'Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so' sempre libera, ma ti pare?'.Dein un'intervista a Oggi parla del compagno, il rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte. 'Una persona straordinaria' lo definisce l'attrice, protagonista di Leonardo su Rai 1, nel ...Il nome diDeormai ha varcato i confini nazionali. L'attrice è reduce dall'esperienza sul palco del Festival di Sanremo e nelle vesti di co conduttrice della kermesse , accanto ad Amadeus, è ...Matilda De Angelis è tornata a parlare di skin positive e accettazione, ricordando quanto non si sentiva bella e piangeva guardandosi allo specchio ...Matilda De Angelis è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: si tratta del rapper classe 1994 Nayt. Da sempre riservata per quanto riguarda la sua sfera privata, Matilda De Angelis ha ...