Letta “Un decreto imprese per aiutare chi sta chiuso” (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarà bisogno di tutti nel Pd, di grande unità, soprattutto in questi giorni dove continuiamo a registrare centinaia di decessi per Covid. Tutti noi abbiamo la responsabilità nei confronti del Paese, della salute delle persone, dobbiamo proteggere, vaccinare, aiutare il Governo e aggiungo. Io ho fatto un giro di ascolto nelle categorie economiche, ho parlato con i sindacati, con le associazioni di imprenditori e credo che la linea debba essere, come ha detto Draghi, di rigore da una parte e dall'altra di attenzione a chi chiudendo ha bisogno di aiuti. Penso che un decreto imprese che intervenga sui costi fissi, sia necessario. Dobbiamo essere uniti per salvaguardare la salute e intervenire sui sostegni, Draghi sta agendo nel modo giusto”. Così Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarà bisogno di tutti nel Pd, di grande unità, soprattutto in questi giorni dove continuiamo a registrare centinaia di decessi per Covid. Tutti noi abbiamo la responsabilità nei confronti del Paese, della salute delle persone, dobbiamo proteggere, vaccinare,il Governo e aggiungo. Io ho fatto un giro di ascolto nelle categorie economiche, ho parlato con i sindacati, con le associazioni di imprenditori e credo che la linea debba essere, come ha detto Draghi, di rigore da una parte e dall'altra di attenzione a chi chiudendo ha bisogno di aiuti. Penso che unche intervenga sui costi fissi, sia necessario. Dobbiamo essere uniti per salvaguardare la salute e intervenire sui sostegni, Draghi sta agendo nel modo giusto”. Così Enrico, Segretario del Partito Democratico da ...

