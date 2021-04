Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne torna in gioco (Di giovedì 1 aprile 2021) Paul Gascoigne torna sull’Isola a due condizioni: non può partecipare alle sfide e dovrà dormire su una brandina Sorpresa per i naufraghi all‘Isola dei Famosi: Paul Gascoigne ad inizio puntata è rientrato in gioco, anche se costretto ad indossare un tutore per la spalla. Dormirà su una brandina, come da prescrizione medica, così come spiega l’inviato Massimiliano Rosolino, e non parteciperà alle sfide. «Per Paul sono stati giorni molto intensi – chiarisce Rosolino – si è fatto male più di quanto pensassimo, ma nessuno può mettere in panchina Paul Gascoigne». Per lui grande accoglienza nella Palapa nel corso della diretta di giovedì 1° aprile da parte dei compagni. E dallo studio, la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021)sull’a due condizioni: non può partecipare alle sfide e dovrà dormire su una brandina Sorpresa per i naufraghi all‘deiad inizio puntata è rientrato in, anche se costretto ad indossare un tutore per la spalla. Dormirà su una brandina, come da prescrizione medica, così come spiega l’inviato Massimiliano Rosolino, e non parteciperà alle sfide. «Persono stati giorni molto intensi – chiarisce Rosolino – si è fatto male più di quanto pensassimo, ma nessuno può mettere in panchina». Per lui grande accoglienza nella Palapa nel corso della diretta di giovedì 1° aprile da parte dei compagni. E dallo studio, la ...

Advertising

CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - IsolaDeiFamosi : Stasera vi aspettiamo per un altro appuntamento, dove? Ovviamente su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play per una… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - MartaDiosi : Praticamente quando finirà l'isola dei famosi uno dei concorrenti che acquisterà più popolarità sarà Jeda #isola - ErbacciaCattiva : RT @noemi48935806: Jeda È l’isola dei famosi 2021 #tzturns26 #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola 2021, diretta sesta puntata: Miryea eliminata diretta sesta puntata. Su la cronaca minuto per minuto. ISOLA DEI FAMOSI 2021, LA DIRETTA DELLA SESTA PUNTATA SU LEGGO. IT 22.49 Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve lasciare immediatamente la palapa è Miryea. Il bacio di giuda che vale una ...

Le isole di Sreko Horvat, riunite per definire un orizzonte globale Si tratta di comprendere fino in fondo che non esiste più nessuna isola. Le esperienze di ... la costruzione di un nuovo internazionalismo appare l'unico terreno sul quale l'accumulo di esperienze dei ...

Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci tra fantasmi ed esercizi di ginnastica LA NAZIONE Fariba Tehrani truccata all'Isola dei Famosi: Giulia Salemi svela il segreto L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha spifferato il segreto della madre iraniana L'articolo Fariba Tehrani truccata all'Isola dei ...

"L'Isola dei Famosi", Awed si pente e chiede scusa agli altri naufraghi Dopo l'isolamento dagli altri naufraghi, ormai "orfano" di Vera Gemma, eliminata la scorsa settimana (e adesso su Parasite Island, ma all'insaputa dei compagni), Awed fa ... scatenando un clima di ...

diretta sesta puntata. Su la cronaca minuto per minuto.FAMOSI 2021, LA DIRETTA DELLA SESTA PUNTATA SU LEGGO. IT 22.49 Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve lasciare immediatamente la palapa è Miryea. Il bacio di giuda che vale una ...Si tratta di comprendere fino in fondo che non esiste più nessuna. Le esperienze di ... la costruzione di un nuovo internazionalismo appare l'unico terreno sul quale l'accumulo di esperienze...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha spifferato il segreto della madre iraniana L'articolo Fariba Tehrani truccata all'Isola dei ...Dopo l'isolamento dagli altri naufraghi, ormai "orfano" di Vera Gemma, eliminata la scorsa settimana (e adesso su Parasite Island, ma all'insaputa dei compagni), Awed fa ... scatenando un clima di ...