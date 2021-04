Inter | con Ranocchia via chi al suo posto ? I candidati sono Mustafi e Maksimovic

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’prepara un restyling in difesa in vista della prossima stagione. Il terzetto titolare Bastoni-De Vrij-Skriniar è inamovibile, ma tra le seconde linee urge un aggiustamento. Nei giorni scorsi Andreaha già comunicato che non rinnoverà il contratto che lo lega ai nerazzurri, per questo Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno già sondando il terreno a caccia di un sostituito. Un occhio di riguardo va al mercato dei parametri zero, con i nomi di Shkodrane Nikolache stuzzicano la dirigenza del biscione., qual è l’affare più semplice ? Con ogni probabilità Andreanon sarà l’unico addio in casaa partire dalla prossima stagione. Infatti vanno chiarite anche le posizioni di ...