Instagram pensa a una piattaforma per soli Under 13 (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il recente intervento del Garante della Privacy nei confronti di TikTok ora Instagram pensa a una piattaforma speciale dedicata agli Under 13 Il rapporto social – minori sta finendo sempre di più sotto la lente d'ingrandimento di piattaforme ed istituzioni. Dopo l'intervento del Garante della Privacy, che a fine gennaio ha disposto il blocco… L'articolo Corriere Nazionale.

