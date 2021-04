Hong Kong, condannati Jimmy Lai e 8 veterani pro-democrazia (Di giovedì 1 aprile 2021) Alcuni attivisti pro-democrazia sono stati condannati dal tribunale di Hong Kong per avere preso parte nel il 18 agosto 2019 ad una manifestazione di protesta non autorizzata. Tra gli arrestati, ci sono anche figure che si sono distinte nella manifestazione in questione, come Martin Lee, uno dei leader, ma anche il tycoon dei media Jimmy Lai, fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica iltabloid Apple Daily, già alle prese con altri procedimenti penali (ma alla prima condanna). Gli altri sono gli avvocati ed ex deputati Martin Lee e Margaret Ng, mentre gli ex parlamentari Au Nok-hin e Leung Yiu-chung, anch’essi condannati, si erano dichiarati colpevoli in precedenza. Non è stato ancora chiarito quando il tribunale pronuncerà la sentenza che stabilirà le pene per i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Alcuni attivisti pro-sono statidal tribunale diper avere preso parte nel il 18 agosto 2019 ad una manifestazione di protesta non autorizzata. Tra gli arrestati, ci sono anche figure che si sono distinte nella manifestazione in questione, come Martin Lee, uno dei leader, ma anche il tycoon dei mediaLai, fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica iltabloid Apple Daily, già alle prese con altri procedimenti penali (ma alla prima condanna). Gli altri sono gli avvocati ed ex deputati Martin Lee e Margaret Ng, mentre gli ex parlamentari Au Nok-hin e Leung Yiu-chung, anch’essi, si erano dichiarati colpevoli in precedenza. Non è stato ancora chiarito quando il tribunale pronuncerà la sentenza che stabilirà le pene per i ...

ilpost : La Cina ha approvato una riforma radicale del sistema politico di Hong Kong che le permetterà di controllarne le el… - ilpost : La Cina ha approvato una riforma per controllare le elezioni e il parlamento di Hong Kong - SkyTG24 : Covid, Hong Kong e Macao: stop all'uso del vaccino Pfizer per motivi precauzionali - EsteriLega : (AGI/AFP) - Washington, 31 mar. - Gli Stati Uniti hanno riaffermato formalmente che Hong Kong non gode piu' dell'au… - tweet4852 : RT @HuffPostItalia: Hong Kong, condannati Jimmy Lai e 8 veterani pro-democrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, condannati Jimmy Lai e 8 veterani pro - democrazia Alcuni attivisti pro - democrazia sono stati condannati dal tribunale di Hong Kong per avere preso parte nel il 18 agosto 2019 ad una manifestazione di protesta non autorizzata. Tra gli arrestati, ci sono anche figure che si sono distinte nella manifestazione in questione, ...

Borse asiatiche positive, brillante il listino di Tokyo In denaro Hong Kong (+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%). Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco sopra la parità Sydney (+0,67%). Seduta trascurata per l' Euro contro la valuta nipponica ...

Hong Kong: condannati Jimmy Lai e 8 veterani pro-democrazia - Ultima Ora Agenzia ANSA Hong Kong, condannati Jimmy Lai e 8 veterani pro-democrazia Alcuni attivisti pro-democrazia sono stati condannati dal tribunale di Hong Kong per avere preso parte nel il 18 agosto 2019 ad una manifestazione di protesta non autorizzata. Tra gli arrestati, ci ...

Borse asiatiche positive, brillante il listino di Tokyo Sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta dello 0,92 rispetto alla vigilia. In denaro Hong Kong (+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%). Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco ...

Alcuni attivisti pro - democrazia sono stati condannati dal tribunale diper avere preso parte nel il 18 agosto 2019 ad una manifestazione di protesta non autorizzata. Tra gli arrestati, ci sono anche figure che si sono distinte nella manifestazione in questione, ...In denaro(+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%). Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco sopra la parità Sydney (+0,67%). Seduta trascurata per l' Euro contro la valuta nipponica ...Alcuni attivisti pro-democrazia sono stati condannati dal tribunale di Hong Kong per avere preso parte nel il 18 agosto 2019 ad una manifestazione di protesta non autorizzata. Tra gli arrestati, ci ...Sulla stessa linea, in rialzo Shenzhen, che aumenta dello 0,92 rispetto alla vigilia. In denaro Hong Kong (+1,07%); come pure, in moderato rialzo Seul (+0,59%). Sulla parità Mumbai (+0,01%); poco ...