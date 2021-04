Graduatorie ATA terza fascia, si valuta una certificazione informatica per ogni profilo (Di giovedì 1 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: prosegue anche questa settimana la compilazione delle domande per l'inserimento o l'aggiornamenti nei profili per i quali si è in possesso di titolo di studio. SI presenta una sola domanda, valida per tutti i profili per i quali si accede. Si sceglie una sola provincia e in questa max 30 istituzioni scolastiche, tra cui necessariamente la scuola capofila ossa la scuola destinataria della domanda, che valuterà l'istanza. C'è tempo fino al 22 aprile per l'inoltro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021)ATA: prosegue anche questa settimana la compilazione delle domande per l'inserimento o l'aggiornamenti nei profili per i quali si è in possesso di titolo di studio. SI presenta una sola domanda, valida per tutti i profili per i quali si accede. Si sceglie una sola provincia e in questa max 30 istituzioni scolastiche, tra cui necessariamente la scuola capofila ossa la scuola destinataria della domanda, che valuterà l'istanza. C'è tempo fino al 22 aprile per l'inoltro. L'articolo .

