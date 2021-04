Festa di compleanno clandestina in due box vicini: multati 21 giovani (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano - Festa di compleanno organizzata in due box di un'abitazione di Milano. Una location insolita, ma scelta per dare meno nell'occhio, visto che la città si trova in zona rossa e c'è l'obbligo di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano -diorganizzata in due box di un'abitazione di Milano. Una location insolita, ma scelta per dare meno nell'occhio, visto che la città si trova in zona rossa e c'è l'obbligo di ...

Advertising

borghi_claudio : Festa clandestina di compleanno di fianco a casa mia... ?? - qn_giorno : #Milano, festa di compleanno clandestina in due box vicini: multati 21 giovani - Nicknameless_ : per i miei 20 anni voglio fare una festa con le decorazioni da compleanno per bambina - Strill_it : Carabinieri interrompono festa compleanno, 11 sanzioni - GizChinait : Aprile in festa per #HUAWEI Store: arrivano le #Offerte di Pasqua e per il compleanno -