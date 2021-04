Felipe Melo: «Inter, Scudetto vicino. Serie A fortunata ad avere CR7» (Di giovedì 1 aprile 2021) Felipe Melo si racconta e parla di Inter e Juventus, sue ex squadre in Serie A insieme alla Fiorentina: le parole del centrocampista Felipe Melo si racconta ai microfoni di TMW. Le sue dichiarazioni. Inter – «Lo Scudetto è vicino, ma non ancora vinto. Mister Conte allena una grandissimo squadra, piena di calciatori molto forti. Sono veramente fiero del percorso che l’Inter sta facendo in questa stagione. Sapete tutti che, nonostante il mio passato anche juventino, io faccio il tifo proprio per i nerazzurri. Sono e sarò sempre Interista». JUVE – «La Juve resta tra i 5-6 club più grandi al mondo, così come Inter e Milan. Non si può vincere sempre, i bianconeri vengono da nove anni di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021)si racconta e parla die Juventus, sue ex squadre inA insieme alla Fiorentina: le parole del centrocampistasi racconta ai microfoni di TMW. Le sue dichiarazioni.– «Lo, ma non ancora vinto. Mister Conte allena una grandissimo squadra, piena di calciatori molto forti. Sono veramente fiero del percorso che l’sta facendo in questa stagione. Sapete tutti che, nonostante il mio passato anche juventino, io faccio il tifo proprio per i nerazzurri. Sono e sarò sempreista». JUVE – «La Juve resta tra i 5-6 club più grandi al mondo, così comee Milan. Non si può vincere sempre, i bianconeri vengono da nove anni di ...

