(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Si terrà il cinquel'ennesimaper il rinnovo della detenzione di Patrick, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna in carcere in. Lo hanno riferito gliche curano la pagina Facebook 'Patrick Libero'. "Speriamo, come ogni sessione, che questa sia l'ultima - hanno dichiarato gli- Patrick è detenuto nella prigione di Tora da più di un anno e un mese, si trova in detenzione preventiva senza accuse chiare e con un verbale d'arresto falsificato, il che ci fa ripetere la nostra richiesta urgente per il rilascio immediato".

Advertising

TV7Benevento : Egitto: attivisti, nuova udienza processo Zaki il 5 aprile... - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Dieci anni fa l’#Egitto la deposizione del regime trentennale di Mubarak. Da otto anni il potere è tornato nelle mani d… - DomaniGiornale : Dieci anni fa l’#Egitto la deposizione del regime trentennale di Mubarak. Da otto anni il potere è tornato nelle ma… - SelmiLuisa : Giustizia e #veritapergiulioregeni e #mariopaciolla Libertà per #PadreDallOglio rapito da troppo tempo… - SelmiLuisa : Giustizia e #veritapergiulioregeni e #MarioPaciolla Libertà per #PadreDallOglio #freepatrickzaki e con lui tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto attivisti

Il Tempo

Come molti altri, ricercatori, avvocati ed esponenti di organizzazioni per i diritti ... in collaborazione con l'Unione europea, all'il suo immediato rilascio. Chiediamo, inoltre, ...... invece, potrebbe essere rinviata in modo indefinito come accaduto finora e anche ad altriprima di lui (sono 1.600 le persone detenute inalle quali è stata rinnovata la detenzione ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Si terrà il cinque aprile l'ennesima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna in carcere in Egitto. Lo ...FIUMICINO – “Il Sindaco e la Giunta collaborino con gli enti preposti affinché il Governo italiano chieda, in collaborazione con l’Unione Europea, all’Egitto il suo immediato rilascio”. La richiesta a ...