Coronavirus, impennata dei decessi in Lombardia: 127 in 24 ore. Aumentano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva (Di giovedì 1 aprile 2021) Il bollettino del 1° aprile Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 4.483 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 3.943) e 127 decessi (ieri 100). I ricoverati con sintomi sono 6.823, di cui 860 in terapia intensiva (ieri 863) e 88.251 in isolamento domiciliare. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 63, in aumento rispetto ai 54 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 739.967, quello delle vittime arriva a 30.862. Il bollettino di giovedì 1° aprile registra un tasso di positività del 7,6% (ieri era al 6,9%), con un totale di 58.888 tamponi effettuati (ieri 56.747). Leggi anche: Sui vaccini la Lombardia tenta il rilancio, Bertolaso: «Prima dose a tutti i 70enni entro maggio. Il 22 aprile via ai ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Il bollettino del 1° aprile Nelle ultime 24 ore insi contano 4.483 nuovi positivi al(ieri 3.943) e 127(ieri 100). I ricoverati con sintomi sono 6.823, di cui 860 in(ieri 863) e 88.251 in isolamento domiciliare. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 63, in aumento rispetto ai 54 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 739.967, quello delle vittime arriva a 30.862. Il bollettino di giovedì 1° aprile registra un tasso di positività del 7,6% (ieri era al 6,9%), con un totale di 58.888 tamponi effettuati (ieri 56.747). Leggi anche: Sui vaccini latenta il rilancio, Bertolaso: «Prima dose a tutti i 70enni entro maggio. Il 22 aprile via ai ...

