Confindustria Piemonte | 805 imprese pronte a ospitare i centri vaccinali

(Di giovedì 1 aprile 2021) Obiettivo far accelerare le operazioni di vaccinazione e favorire, anche in questo modo, la ripresa economica

La Stampa

Un ulteriore grazie va ai Presidenti delle Associazioni territoriali, così come ai rappresentanti dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria di. Un lavoro di squadra ...Un ulteriore grazie va ai presidenti delle associazioni territoriali, così come ai rappresentanti dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria di. Un lavoro di squadra ...Un risultato di cui possiamo andare fieri», commenta Marco Gay, Presidente di Confindustria Piemonte. Complessivamente sono 1.500 i locali messi a disposizione. «Dopo questo primo passo, siamo pronti ...TORINO - 01-04-2021 - Sono 805 le imprese piemontesi che hanno dato la loro disponibilità per contribuire alla campagna vaccinale nazionale, rispondendo positivamente al sondaggio lanciato da Confin ...