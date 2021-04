Commisso | “Spesso le grandi hanno un trattamento preferenziale Sono sicuro che la Paramount userà Cristiano Ronaldo”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, si è così espresso a Next Tv parlando dell’accordo che porterà la Serie A su CBS per le prossime tre stagioni: “In Italia danno ad alcune delle squadre piùun, televisivamente parlando, quando cipiù partite durante il giorno. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi fanno dell’ultima partita del turno, la gara della settimana. Ma si gioca venerdì, sabato e domenica.che lautilizzerà. Se fossi in loro, farei la stessa cosa”. Foto: Fiorentina twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Spesso

alfredopedulla.com

... per lo svedese 20 punti e 11 rimbalzi per 24 di valutazione), capitan Di Dio e(12 a ... Non si segna tanto nella prima frazione, i ritmi sono alti e l'intensità è elevata sfociandoin ...Entrambi, in carriera, sono statichiamati a stagione in corso per raddrizzare situazioni ... Da lì, la conferma di. Poi l'esonero di novembre e ora il ritorno in viola. Trentuno punti ...Non sempre, ma spesso l’ultima partita del turno è quella più importante, ma si gioca dal venerdì alla domenica". Infine, Commisso ha parlato anche del sempre più alto numero di proprietà americane ...Claudio Desolati, intervenuto per gli auguri all'ex compagno Antognoni, ha parlato poi di Prandelli e di come è cambiato il calcio: "Prandelli si capiva dal viso e le espressioni ...