Asl Torino: “Al momento non c’è un focolaio. Rispetto alle prossime partite…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il calcio italiano si trova nuovamente in una situazione di difficoltà, Rispetto al tema dei contagi da Covid 19. Preoccupa, infatti, il ritorno dei calciatori dai ritiri internazionali e, in particolare, è continuamente monitorata la situazione degli Azzurri dopo la notizia delle 4 positività nel gruppo squadra della Nazionale italiana comunicate ieri e quella di Bonucci ufficializzata dalla Juventus. In merito a questo, è intervenuto il Direttore Generale dell'Asl della Città di Torino, Carlo Picco.Picco: "Non ci sono elementi per non giocare"Il Direttore Generale dell'Asl di Torino, Carlo Picco, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha parlato della situazione contagi in riferimento alla ripresa del campionato di Serie A: "Juve-Napoli? Ad ora non c’è un focolaio, non vedo criticità ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Il calcio italiano si trova nuovamente in una situazione di difficoltà,al tema dei contagi da Covid 19. Preoccupa, infatti, il ritorno dei calciatori dai ritiri internazionali e, in particolare, è continuamente monitorata la situazione degli Azzurri dopo la notizia delle 4 positività nel gruppo squadra della Nazionale italiana comunicate ieri e quella di Bonucci ufficializzata dalla Juventus. In merito a questo, è intervenuto il Direttore Generale dell'Asl della Città di, Carlo Picco.Picco: "Non ci sono elementi per non giocare"Il Direttore Generale dell'Asl di, Carlo Picco, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha parlato della situazione contagi in riferimento alla ripresa del campionato di Serie A: "Juve-Napoli? Ad ora non c’è un, non vedo criticità ...

Advertising

ZZiliani : Tristissimo: #Sandulli dispone che #LazioTorino si giochi ma bacchetta la slealtà del #Torino (per aver attivato l'… - capuanogio : La rabbia del #Torino e della #Asl dopo le motivazioni di #Sandulli e le accuse del legale della #Lazio che potrebb… - zazoomblog : Asl Torino: “Al momento non c’è un focolaio. Rispetto alle prossime partite…” - #Torino: #momento #focolaio.… - franceschilli : La peggiore vista finora, peggio dell’ASL di Napoli, di Torino. Dopo la lista sbagliata, le 6 sostituzioni i… - sportface2016 : #TorinoJuventus a rischio rinvio? Parla il direttore dell'#Asl di #Torino: 'Non vedo nessuna criticità' #COVID19 -