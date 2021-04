Amici: ex insegnante concorda con la Celentano “Martina è scarsa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’ex insegnate della scuola di Amici ha dato ragione alla maestra Alessandra Celentano su Martina Miliddi, è mediocre, ecco le sue parole Amici: Ex insegnate da ragione ad Alessandra Celentano su Martina Miliddi “è scarsa”Il serale di Amici sta avendo un’enorme successo. I telespettatori sono sempre più coinvolti nelle dinamiche del programma, soprattutto grazie a Maria De Filippi che ogni anno riesce a trovare idee innovative. Come ormai è risaputo la maestra Alessandra Celentano quest’anno è più agguerrita che mai. Gli appassionati del talent show conoscono alla perfezione il carattere severe dell’insegnate che in più di un’occasione riesce a diventare piuttosto dura nei confronti degli alunni. In questa edizione ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Un’ex insegnate della scuola diha dato ragione alla maestra AlessandrasuMiliddi, è mediocre, ecco le sue parole: Ex insegnate da ragione ad AlessandrasuMiliddi “è”Il serale dista avendo un’enorme successo. I telespettatori sono sempre più coinvolti nelle dinamiche del programma, soprattutto grazie a Maria De Filippi che ogni anno riesce a trovare idee innovative. Come ormai è risaputo la maestra Alessandraquest’anno è più agguerrita che mai. Gli appassionati del talent show conoscono alla perfezione il carattere severe dell’insegnate che in più di un’occasione riesce a diventare piuttosto dura nei confronti degli alunni. In questa edizione ...

